Евгений Коротышкин: «У нас выстроена вся система подготовки к Олимпиаде-2028. 2026 год — это апробирование новой системы»

— Конкурировать с американской сборной — задача сложная, но абсолютно реальная. Безусловно, домашняя Олимпиада дает спортсменам дополнительную мотивацию, и их подготовка будет максимальной. Наша же задача — создать все условия для того, чтобы российские атлеты смогли выступить на пике своих возможностей и показать всё, на что они способны. При этом стратегически мыслить нужно шире, нам важно не только выигрывать сегодня, но и закладывать фундамент для побед на десятилетия вперед.