Пловец Пригода остался доволен своими результатами в 2025 году

«В целом мои результаты в этом году были стабильны. Этим я действительно доволен, но сейчас все мысли о будущем сезоне и о работе, которую нужно проделать. В следующем сезоне нужно поработать хорошо. Нужно уже сегодня готовиться к Олимпиаде. Кажется, что еще много времени до нее, но это не так», — сказал Пригода.