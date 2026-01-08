Ричмонд
Пловец Пригода остался доволен своими результатами в 2025 году

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский пловец Кирилл Пригода остался доволен своими результатами в 2025 году. Об этом Пригода рассказал ТАСС.

Источник: Reuters

В 2025 году Пригода выиграл два золота и серебро на чемпионате мира в Сингапуре. Пловец был признан спортсменом года в России.

«В целом мои результаты в этом году были стабильны. Этим я действительно доволен, но сейчас все мысли о будущем сезоне и о работе, которую нужно проделать. В следующем сезоне нужно поработать хорошо. Нужно уже сегодня готовиться к Олимпиаде. Кажется, что еще много времени до нее, но это не так», — сказал Пригода.

Пригоде 30 лет, в его активе также три бронзовые медали чемпионатов мира и два серебра чемпионатов Европы. Россиянин является восьмикратным чемпионом мира и двукратным Европы в плавании на короткой воде.