В Босфоре нашли тело, предположительно, российского пловца Свечникова

СТАМБУЛ, 20 янв — РИА Новости. Тело неизвестного мужчины найдено в Босфорском проливе, предположительно, речь может идти о пропавшем в августе российском пловце Николае Свечникове, сообщило агентство IHA.
Поиски пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее РИА Новости родственница пловца Алена Караман.
«В Босфоре обнаружено неопознанное тело мужчины. Морская полиция извлекла тело из пролива, на нем костюм для плавания. Предположительно, речь идет о пропавшем в августе участнике заплыва Николае Свечникове», — говорится в сообщении агентства.
Семья пловца ранее обратилась за помощью в дипмиссию РФ в Афинах. В турецкой береговой охране ранее сообщили родственникам, что есть небольшая вероятность непоступления информации от греческих властей в случае обнаружения тела Николая на территории Греции.
Организаторы Межконтинентального заплыва в Босфоре тем временем уже объявили стоимость участия в очередном заплыве, она выросла на 100 евро, а в рублях с учетом курса — на треть, выяснило ранее РИА Новости.
Жандармерия продолжает искать следы Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.