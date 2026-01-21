Ричмонд
Мать пловца Свечникова подтвердила, что ее сын погиб в Босфоре

Мать российского пловца Николая Свечникова Галина Свечникова подтвердила, что согласно ДНК-тесту найденное в проливе Босфор тело принадлежит ее сыну. Слова женщины приводит «Матч ТВ».

Источник: Соцсети

«Да, сейчас узнала», — заявила она.

21 января родители пловца в Турции сдали ДНК-тест для идентификации найденного тела. Позднее вечером СМИ сообщили, что по итогам ДНК-экспертизы было установлено, что тело принадлежит российскому пловцу.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, Тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.