Тело российского пловца Свечникова доставили в Россию из Стамбула

Свечников пропал 24 августа во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. человек. О том, что он исчез, стало известно после заплыва, когда родственники не смогли с ним связаться. Поиски начались тогда же, однако не дали результата.