Канадский призер Олимпиады с украинскими корнями перешел в сборную США

В 2022-м Харун оказался в центре скандала — его исключили из сборной США на юниорский чемпионат стран Тихого океана, узнав, что он не имеет американского гражданства, писал SwimSwam. В федерации плавания (USA Swimming) узнали об этом перед соревнованиями, при этом Харун был чемпионом США среди юниоров на открытой воде на дистанции 7,5 км и обладателем национального рекорда в своем возрасте на 100-метровке баттерфляем.