Сотни россиян после гибели Свечникова готовятся к заплыву через Босфор

«Если возьмем вообще все массовые заплывы, забеги, заезды, марафоны, то вы увидите, что практически на каждом мероприятии, к сожалению, происходит летальный исход. От этого никто не застрахован, например, от инфаркта, инсульта, от того, чтобы оторвался тромб… К каждому соревнованию, будь то один километр, будь то пять километров, десять, и более, надо готовиться. Это ни в коем случае нельзя делать “с дивана”. Готовиться нужно, даже суперсильным, даже тренерам», — сказала РИА Новости заслуженный мастер спорта по плаванию на открытой воде Наталья Панкина.