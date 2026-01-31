Мастер спорта назвала факторы риска для участников заплыва через Босфор

«Но еще и бывает плохое самочувствие. Люди встали, проснулись — им плохо. Они закинули каких-то болеутоляющих или же каких-то таблеток от температуры и погнали вперед, потому что они же приехали, они же купили слот, они же готовились. Несмотря на свое самочувствие, они идут дальше. Очень много таких примеров было. Нужно чаще проходить медосмотр, чтобы избежать всех этих моментов. Если утром ты встал в день своего старта и чувствуешь себя плохо, ни в коем случае не надо стартовать. Нужно просто лечь, поспать, отдохнуть и в следующий раз приехать и сделать этот заплыв, забег, заезд», — сказала Панкина.