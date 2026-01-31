Тренер призвала усилить меры безопасности на заплыве через Босфор

«Когда произошло это несчастье с нашим соотечественником (Свечниковым — ред.), у одной из моих спортсменок случилась паническая атака во время заплыва через Босфор. Она сказала, что когда она остановилась и подняла руку вверх, никого не было вокруг из организаторов — никаких каноэ, никаких лодок, к сожалению, не к кому было обратиться. Она сама знает, как себя успокоить, как справиться с панической атакой, поэтому она успокоилась, полежала на спине и продолжила дальше плыть. Но были моменты, так как там очень сильное течение, то у нее был такой страх, что она плывет куда-то не туда, течение разворачивает. И опять не было никого из организаторов, кто мог бы ее правильно направить», — отметила спортсменка.