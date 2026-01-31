Погибшего в Турции пловца Свечникова похоронили на Лайковском кладбище

ОДИНЦОВО, 31 янв — РИА Новости. Погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова похоронили на Лайковском кладбище в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание со Свечниковым проходило в субботу в церкви Владимирской иконы Божией Матери. На прощании тело Свечникова находилось в закрытом гробу.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Исчезновение пловца заметили лишь спустя несколько часов. Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело Свечникова, на следующий день родители спортсмена опознали его. 24 января тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула в Москву.