European Aquatics допустила российских юниоров под национальным флагом

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) сообщила о допуске россиян на юношеские и юниорские соревнования в индивидуальных и командных видах спорта под национальным флагом.
Ограничения для взрослых соревнований остаются прежними — спортсмены должны запрашивать нейтральный статус.
МОК в декабре рекомендовал полностью снять все ограничения на участие в юниорских соревнованиях россиян и белорусов.
World Aquatics в 2025 году первой среди международных федераций допустила российских спортсменов в игровых командных видах спорта — сборные России с этого года выступают во втором дивизионе на Кубке мира.