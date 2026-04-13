World Aquatics допустила россиян до всех турниров с флагом и гимном

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
Решение принято после консультации с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортсменов World Aquatics.
«Взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, — с соответствующей униформой, флагами и гимнами», — говорится в заявлении на сайте World Aquatics.