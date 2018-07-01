Ладная и Минаева выиграли произвольную программу синхронисток на юниорском ЧЕ

Ладная и Минаева выиграли произвольную программу синхронисток на юниорском ЧЕ

Россиянки Ксения Ладная и Елизавета Минаева победили в произвольной программе дуэтов на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в Тампере.