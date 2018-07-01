Ладная и Минаева выиграли произвольную программу синхронисток на юниорском ЧЕ
Россиянки Ксения Ладная и Елизавета Минаева победили в произвольной программе дуэтов на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в Тампере.
Россиянки Ксения Ладная и Елизавета Минаева победили в произвольной программе дуэтов на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в Тампере.
В произвольной программе в миксте золотые награды завоевали Алина Мантуленко и Михаил Васильев.
Синхронное плавание. Первенство Европы среди юниоров. Тампере, Финляндия
Дуэты. Произвольная программа
1. Ксения Ладная/Елизавета Минаева (Россия) — 92,5667.
2. Марина Алексеева/Владислава Алексеева (Украина) — 90,5000.
3. Ирен Химено Мартинес/Ирис Тио Касас (Испания) — 87,8667.
Микст. Произвольная программа
1. Алина Мантуленко/Михаил Васильев (Россия) — 82,8000.
2. Василеос Гкорцилас/Николета Папагеоргиу (Греция) — 70,4667.