Синхронистки Колесниченко и Субботина принесли сборной России первое золото на ЧЕ

Эта золотая медаль стала первой для сборной России на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта. Комплект медалей, разыгранный в технической программе дуэтов, стал первым на этом турнире.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя континентальные первенства по плаванию (Глазго, 3—9 августа ), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа ), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа ), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа ), велотреку (Глазго, 2—7 августа ), велошоссе (Глазго, 5—12 августа ), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-БМХ (Глазго, 10—11 августа ), гольфу (Глазго, 7—12 августа ), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа ), академической гребле (Глазго, 2—5 августа ), триатлону (Глазго, 9—11 августа ), а также — легкой атлетике (Берлин, 7—12 августа ).