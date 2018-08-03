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17:31 (мск), источник: ТАСС

Синхронистки Колесниченко и Субботина принесли сборной России первое золото на ЧЕ

ГЛАЗГО /Великобритания/, 3 августа. /ТАСС/. Россиянки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина одержали победу в технической программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Глазго.

Россиянки набрали 95,1035 балла, серебро на счету украинок Анастасии Савчук и Елизаветы Яхно (92,6188), тройку призеров замкнули итальянки Линда Черрути и Констанца Ферро (89,7519).

Эта золотая медаль стала первой для сборной России на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта. Комплект медалей, разыгранный в технической программе дуэтов, стал первым на этом турнире.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя континентальные первенства по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-БМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа), а также — легкой атлетике (Берлин, 7—12 августа).

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