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17:13 (мск), источник: ТАСС

Российские синхронистки завоевали золото чемпионата Европы в групповых упражнениях

ГЛАЗГО /Великобритания/, 4 августа. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в групповых упражнениях на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Глазго.

Российская команда в составе Анастасии Архиповской, Анастасии Баяндиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Вероники Калининой, Полины Комар, Марии Шурочкиной, Дарины Валитовой показала результат 97,0333 балла. Вторыми стали спортсменки из Украины (94,6000), третьими — итальянки (92,2333). Для российских спортсменов эта медаль стала третьей в синхронном плавании.

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Турнир по водным видам спорта проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. На объединенном турнире россияне завоевали семь золотых медалей. Ранее победы одержали Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велотрек, командный спринт), мужская эстафетная четверка (плавание, 4×100 вольным стилем), Светлана Колесниченко и Варвара Субботина (синхронное плавание, техническая программа дуэтов), Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева (синхронное плавание, техническая программа смешанных дуэтов), Екатерина Потапова, Анастасия Тихановоа, Екатерина Севастьянова и Елена Орябинская (академическая гребля, четверка распашная без рулевого), сборная России по спортивной гимнастике в командных соревнованиях.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-БМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).

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