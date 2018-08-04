Российские синхронистки завоевали золото чемпионата Европы в групповых упражнениях

Российская команда в составе Анастасии Архиповской, Анастасии Баяндиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Вероники Калининой, Полины Комар, Марии Шурочкиной, Дарины Валитовой показала результат 97,0333 балла. Вторыми стали спортсменки из Украины (94,6000), третьими — итальянки (92,2333). Для российских спортсменов эта медаль стала третьей в синхронном плавании.

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Турнир по водным видам спорта проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. На объединенном турнире россияне завоевали семь золотых медалей. Ранее победы одержали Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велотрек, командный спринт), мужская эстафетная четверка (плавание, 4×100 вольным стилем), Светлана Колесниченко и Варвара Субботина (синхронное плавание, техническая программа дуэтов), Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева (синхронное плавание, техническая программа смешанных дуэтов), Екатерина Потапова, Анастасия Тихановоа, Екатерина Севастьянова и Елена Орябинская (академическая гребля, четверка распашная без рулевого), сборная России по спортивной гимнастике в командных соревнованиях.