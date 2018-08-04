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17:53 (мск), источник: ТАСС

Российские синхронистки на чемпионате Европы выступали практически вслепую

ГЛАЗГО /Великобритания/, 4 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Повышенное содержание хлорки в бассейне, который принимает соревнования по синхронному плаванию на чемпионате Европы, заставляет российских спортсменок выступать практически вслепую. Об этом они рассказали корреспонденту ТАСС после окончания победы в произвольной программе групповых упражнений.

Источник: РИА "Новости"

В субботу на чемпионате Европы в Глазго российские синхронистки в борьбе за первое место обошли сборные Украины и Италии. В составе команды выступали Анастасия Архиповская, Анастасия и Дарья Баяндины, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Дарина Валитова и Мария Шурочкина.

«В воде очень много хлорки, поэтому сегодня мы исполняли программу с закрытыми глазами, — сказала Шурочкина. — Все как в тумане, ничего не видно. Я даже не знаю, ругаться на людей или нет, но хотелось бы, чтобы таких вещей не было. Глаза позволяют нам контролировать все под водой, а сейчас они очень болезненно воспринимают хлорку. Мы ничего не видели».

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«Плюс очень не хватает воздуха и очень горячая вода в бассейне. Но мы на то и спортсмены, чтобы справляться со всеми трудностями», — добавила она.

Солидарны с ней и другие российские синхронистки. «К сожалению, условия нас не очень радуют: и бассейн маленький, и потолок низкий, и хлорки очень много, — рассказала Голядкина. — Нам очень сложно, потому что мы не можем полноценно тренироваться без очков. Этого мы не можем себе позволить, поскольку как только снимаем их, то сразу ничего не видим — сразу “плывут” глаза». Сейчас мы вас видим немного в тумане.

Спортсменка отметила, что на чемпионате Европы ей хотелось бы видеть нормальные бассейны. «Разминочный бассейн тоже оставляет желать лучшего, — добавила она. — Но ничего, все что нас не убивает, делает нас сильнее».

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