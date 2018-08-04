Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Заря Лг0
Черноморец Од0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив М0
Спартак М0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород2
Чертаново1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор1
Сочи0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел3
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
17:45
Армавир1
Тамбов3
Футбол. Зарубежный
17:00
Ворскла1
Львов0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит1
Арсенал Т0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки3
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Тюмень0
Краснодар-21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь1
Зенит-20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал1
Краснодар2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь1
Спартак-20
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск2
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч0
Балтика0
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
11Головин в ЦСКА. Это было круто!
18:28 (мск), источник: ТАСС

Покровская назвала кошмарным состояние воды, в котором соревнуются синхронистки на ЧЕ

ГЛАЗГО /Великобритания/, 4 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала кошмарным состояние воды, в котором соревнуются спортсменки на чемпионате Европы. О своих впечатлениях об организации турнира она поделилась с ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В субботу на чемпионате Европы в Глазго российские синхронистки в борьбе за первое место в произвольной программе групповых упражнений обошли сборные Украины и Италии. В составе команды выступали Анастасия Архиповская, Анастасия и Дарья Баяндины, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Дарина Валитова и Мария Шурочкина. После выступления они пожаловались, что из-за большого содержания хлора в воде выступали практически вслепую.

«Это какой-то кошмар, ведь у девочек портится зрение, разве можно так относиться к спортсменкам? — сказала Покровская. — Половину композиции они делают вслепую. Это просто ужас какой-то, не знаю, это надо было как-то продумывать. Мы каждый день говорим, но пока воз и ныне там, поэтому уже несколько дней девчонки ходят слепые».

«Организаторы ничего не объясняют. Говорят, что есть так, как есть. Но на мой взгляд, снизить содержание хлора возможно, но они не принимают меры. При этом в наше время уже никто не очищает воду хлором. Я уже не помню, где мы последний раз с ним сталкивались, особенно с таким содержанием», — отметила она.

Покровская заметила, что условия для соревнований в Глазго даже хуже, чем были на Олимпиаде 2016 года в Рио-де- Жанейро, когда спортсменки из-за поломки фильтров бассейна соревновались в воде зеленого цвета. «В Рио были сложности, но состояние воды после того, как все наладили, было нормальным», — заметила она.

«Ведь девчонкам надо работать без очков перед стартом, это совсем другие ощущения. Я их заставляю снимать очки, а они потом выходят с красными глазами. У некоторых же аллергия, две девчонки вообще не видят», — добавила она.

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Чемпион мира в составе сборной Германии перешел в российский клуб
Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь
Гол Шатова принес «Зениту» победу над «Арсеналом»
ПСЖ разгромил «Монако» в Суперкубке Франции по футболу
«Реал» согласился продать лучшего игрока чемпионата мира
«Краснодар» одержал волевую победу над «Уралом» в матче РПЛ
Нурмагомедов получит за бой с Макгегором рекордный гонорар
«Локомотив» играет со «Спартаком» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка