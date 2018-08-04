Покровская назвала кошмарным состояние воды, в котором соревнуются синхронистки на ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

В субботу на чемпионате Европы в Глазго российские синхронистки в борьбе за первое место в произвольной программе групповых упражнений обошли сборные Украины и Италии. В составе команды выступали Анастасия Архиповская, Анастасия и Дарья Баяндины, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Дарина Валитова и Мария Шурочкина. После выступления они пожаловались, что из-за большого содержания хлора в воде выступали практически вслепую.

«Это какой-то кошмар, ведь у девочек портится зрение, разве можно так относиться к спортсменкам? — сказала Покровская. — Половину композиции они делают вслепую. Это просто ужас какой-то, не знаю, это надо было как-то продумывать. Мы каждый день говорим, но пока воз и ныне там, поэтому уже несколько дней девчонки ходят слепые».

«Организаторы ничего не объясняют. Говорят, что есть так, как есть. Но на мой взгляд, снизить содержание хлора возможно, но они не принимают меры. При этом в наше время уже никто не очищает воду хлором. Я уже не помню, где мы последний раз с ним сталкивались, особенно с таким содержанием», — отметила она.

Покровская заметила, что условия для соревнований в Глазго даже хуже, чем были на Олимпиаде 2016 года в Рио-де- Жанейро, когда спортсменки из-за поломки фильтров бассейна соревновались в воде зеленого цвета. «В Рио были сложности, но состояние воды после того, как все наладили, было нормальным», — заметила она.