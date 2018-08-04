Синхронистки сборной России пропустят комбинацию на ЧЕ, чтобы о них меньше злословили

Источник: РИА "Новости"

В субботу на чемпионате Европы в Глазго российские синхронистки в борьбе за первое место в произвольной программе групповых упражнений обошли сборные Украины и Италии. В составе команды выступали Анастасия Архиповская, Анастасия и Дарья Баяндины, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Дарина Валитова и Мария Шурочкина. Из девяти дисциплин синхронного плаванияна турнире россиянки не выступят в одной — комбинированной программе, медали в которой будут разыграны в воскресенье.

«Это чисто политическое решение. Отдадим медаль другой стране, а то нам все время говорят: “Вот, опять русские, опять русские”. Некоторые даже говорят: “Знаете, какая неожиданность будет на этих соревнованиях? — Какая? — Русские опять будут первые”. Вот так злословят», — сказала Покровская.

«Поэтому, ради бога, возьмите комбинацию во имя будущего», — добавила она.