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17:58 (мск), источник: ТАСС

Синхронистки сборной России пропустят комбинацию на ЧЕ, чтобы о них меньше злословили

ГЛАЗГО /Великобритания/, 4 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская команда пропустит комбинированную программу на чемпионате Европы с тем, чтобы о ее победах в синхронном плавании меньше злословили. Об этом ТАСС рассказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Источник: РИА "Новости"

В субботу на чемпионате Европы в Глазго российские синхронистки в борьбе за первое место в произвольной программе групповых упражнений обошли сборные Украины и Италии. В составе команды выступали Анастасия Архиповская, Анастасия и Дарья Баяндины, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Дарина Валитова и Мария Шурочкина. Из девяти дисциплин синхронного плаванияна турнире россиянки не выступят в одной — комбинированной программе, медали в которой будут разыграны в воскресенье.

«Это чисто политическое решение. Отдадим медаль другой стране, а то нам все время говорят: “Вот, опять русские, опять русские”. Некоторые даже говорят: “Знаете, какая неожиданность будет на этих соревнованиях? — Какая? — Русские опять будут первые”. Вот так злословят», — сказала Покровская.

«Поэтому, ради бога, возьмите комбинацию во имя будущего», — добавила она.

Российская сборная по синхронному плаванию на чемпионате Европы завоевала уже три золотых медали. В олимпийских дисциплинах синхронного плавания — дуэте и группе — российские синхронистки уже долгое время остаются непобежденными на крупных международных соревнованиях.

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