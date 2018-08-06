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12:36 (мск), источник: Р-Спорт

Колесниченко выиграла техническую сольную программу в синхронном плавании на ЧЕ

ГЛАЗГО, 6 авг — РИА Новости. Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую медаль чемпионата Европы в технической сольной программе.

Источник: РИА "Новости"

На соревнованиях в Глазго (Шотландия) Колесниченко за свое выступление получила 93,4816 балла. Серебро досталось украинке Елизавете Яхно (91,3517). Бронза у итальянки Линды Черрути (90,1778).

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04:57 (мск)© Ньюстюб
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