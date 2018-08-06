Синхронистки снова сделали дубль

Источник: Спорт-Экспресс

Синхронное плавание. Группы. Техническая программа

1. РОССИЯ (Валитова, Голядкина, А. Баяндина, Д. Баяндина, Комар, Вероника Калинина, Каланча, Архиповская, Шурочкина) — 94,6000. 2. Украина — 90,7439. 3. Италия — 90,3553.

Соло. Техническая программа. 1. КОЛЕСНИЧЕНКО — 93,4816. 2. Яхно (Украина) — 91,3517. 3. Черрути (Италия) — 90,2282.

В технических программах среди групп лучшими стали Анастасия Архиповская, Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Мария Шурочкина, Михаела Каланча и Дарина Валитова. А Светлана Колесниченко первенствовала в соревнованиях солисток.

Проводить в бассейне полный рабочий день само по себе непросто. А уж когда приходится работать головой вниз и без очков, а вода перенасыщена хлоркой, это превращается в настоящую пытку. Главный тренер сборной России Татьяна Покровская рассказала, что организаторы чемпионата Европы почему-то используют для очистки воды огромные количества хлорки, хотя есть и куда более современные и щадящие для человеческого организма способы. Из-за этого синхронистки мучаются от боли в глазах и работают практически вслепую. Ведь выступать и тренироваться им приходится без плавательных очков.

МАЛЬЦЕВ КАК ПОСТАВЩИК КАДРОВ

Но даже вслепую российские синхронистки — абсолютно лучшие на континенте, да и на планете тоже. Их победа, в принципе, не вызывала никаких сомнений, а разница в уровне по сравнению с соперницами была очевидна даже не специалисту. И это при том, что в нынешнем олимпийском цикле команда в групповых упражнениях обновилась почти полностью. Из чемпионок Рио-2016, в строю осталась только 24-летняя Мария Шурочкина.

— Я привыкла быть в команде клоуном, а тут — лидер! — пошутила сестра певицы Нюши, и это отличная иллюстрация тому, как стремительно все меняется в нашей синхронной сборной.

В практически идентичном нынешнему составе наши синхронистки уже побеждали на прошлогоднем чемпионате мира. Забавно, что главным поставщиком резервисток для группы сейчас стал смешанный дуэт. Бессменный и единственный в своем роде Александр Мальцев каждый год меняет партнерш, буквально «выращивая» их для олимпийского вида — групповых упражнений. Сначала состав группы пополнила выступавшая с Мальцевым Дарина Валитова, в этом году — еще одна экс — Михаела Каланча. Сейчас Мальцев выступает с Майей Гурбанбердиевой, и не будет сюрпризом, если вскоре в группу встанет и она.

Люди меняются, а результат остается — это точно про наших синхронисток. Не выиграют они в Глазго наверняка только в программе комбинации. И только по причине того, что наши тренеры решили в принципе не выступать в этой дисциплине. Нужно же для приличия, чтобы хоть одна золотая медаль из этого бассейна уехала не в Россию.

КОЛЕСНИЧЕНКО УДЕРЖАЛА ПЛАНКУ

Преимущество Светланы Колесниченко в технической программе солисток получилось сокрушительным. С перевесом более чем в два балла над ближайшей преследовательницей из Украины, Колесниченко выиграла свое второе золото на этом чемпионате Европы и шестое в общей сложности. По плану, Светлана должна привезти из Глазго еще две медали: она выйдет на старт в произвольной программе дуэтов, а также покажет произвольную и в соло. Первые выступления Колесниченко не оставили никаких сомнений, что медальный «урожай» будет исключительно высшей пробы.

Специалисты считают, что Светлану отличают удивительно «мягкие» ноги — то есть движения над водой она выполняет очень плавно и гармонично. Для солистки это уникальное качество, ведь здесь как раз важно отличаться от других, иметь собственный «почерк».

24-летняя Колесниченко как-то незаметно превратилась в одну из самых опытных синхронисток в команде. Еще недавно она считалась запасной в звездном дуэте Натальи Ищенко со Светланой Ромашиной. На Играх-2016 в Рио выступала только в группе, спустя год на чемпионате мира уже дебютировала в дуэте и в соло. А теперь Александра Пацкевич, которая тогда выступала вместе с Колесниченко, уже заняла место на тренерском бортике, а у Светланы новая партнерша — 17-летняя Варвара Субботина. Такая вот уникальная преемственность в нашей команде: лица в воде меняются каждый год, а «золотой» результат остается.