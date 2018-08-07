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12:23 (мск), источник: ТАСС

Синхронистки Колесниченко и Субботина завоевали золото ЧЕ в произвольной программе дуэтов

ГЛАЗГО /Великобритания/, 7 августа. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина завоевали золотые медали чемпионата Европы в произвольной программе дуэтов. Соревнования проходят в Глазго.

Источник: РИА "Новости"

Спортсменки показали результат 96,7000 балла. Второе место заняла команда Украины (93,4000), третье — представительницы Италии (92,1333).

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Сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. В активе российской команды 32 награды — 16 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-ВМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).

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