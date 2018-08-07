Синхронистки Колесниченко и Субботина завоевали золото ЧЕ в произвольной программе дуэтов

Сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. В активе российской команды 32 награды — 16 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа ), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа ), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа ), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа ), велотреку (Глазго, 2—7 августа ), велошоссе (Глазго, 5—12 августа ), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-ВМХ (Глазго, 10—11 августа ), гольфу (Глазго, 7—12 августа ), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа ), академической гребле (Глазго, 2—5 августа ), триатлону (Глазго, 9—11 августа ) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа ).