Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева завоевали золото ЧЕ в произвольной программе в миксте

Всего в активе сборной России по синхронному плаванию семь золотых наград. Россияне лидируют в общем зачете турнира. Соревнования по синхронному плаванию завершатся во вторник.

Сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. В активе российской команды 33 награды — 17 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.