Россияне завоевали восемь золотых медалей на чемпионате Европы по синхронному плаванию

Всего на турнире, который проходил в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, было разыграно девять комплектов наград. Российская команда не принимала участие только в комбинации, где золотые медали достались украинкам. В остальных видах программы россияне одержали победы.

Первую медаль российской команде принесли Светлана Колесниченко и Варвара Субботина, победившие в технической программе дуэтов, причем эта медаль также стала первой для российских спортсменов на объединенном чемпионате Европы. Колесниченко и Субботина также выиграли произвольную программу. Кроме того, Колесниченко стала чемпионкой Европы в технической и произвольной программах солисток.

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали два титула чемпионов Европы в технической и произвольной программах в смешанных дуэтах, а сборная России завоевала два золота в технической и произвольной программах групп.