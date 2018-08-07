Россияне завоевали восемь золотых медалей на чемпионате Европы по синхронному плаванию

Всего на турнире, который проходил в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта, было разыграно девять комплектов наград. Российская команда не принимала участие только в комбинации, где золотые медали достались украинкам. В остальных видах программы россияне одержали победы.
Первую медаль российской команде принесли Светлана Колесниченко и Варвара Субботина, победившие в технической программе дуэтов, причем эта медаль также стала первой для российских спортсменов на объединенном чемпионате Европы. Колесниченко и Субботина также выиграли произвольную программу. Кроме того, Колесниченко стала чемпионкой Европы в технической и произвольной программах солисток.
Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали два титула чемпионов Европы в технической и произвольной программах в смешанных дуэтах, а сборная России завоевала два золота в технической и произвольной программах групп.
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя турниры по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-ВМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).