Россиянки — абсолютные чемпионки

Источник: Спорт-Экспресс

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ КОЛЕСНИЧЕНКО

В заключительный день Светлане Колесниченко пришлось дважды исполнять программу в течение нескольких часов. Сначала вместе с Варварой Субботиной она выиграла произвольную программу дуэтов, а затем победила в той же дисциплине уже сольно.

В принципе, Колесниченко была не единственной на чемпионате Европы, кто совмещал выступления в дуэте и соло. Но одно дело — выдержать такую нагрузку, когда на призы не претендуешь, и совсем другое — когда права на ошибку нет.

— Света — прирожденная солистка, — говорила главный тренер сборной России Татьяна Покровская. — У нее удивительные, «говорящие» ноги, красивые руки. И девушка она по характеру очень серьезная, порой даже слишком. За восемь лет работы в сборной, она добилась самого большого прогресса, какой я вообще когда-либо видела.

Выступление Колесниченко в соло нельзя было назвать безупречным, но главное, что для победы этого хватило. С четырьмя золотыми медалями Светлана стала самой титулованной спортсменкой в нашей сборной на этом чемпионате Европы.

Вообще, в Глазго наметилась тенденция. Если еще недавно нашими главными соперницами на континенте были испанки и итальянки, теперь на первый план вышли украинки. И пусть их отрыв от россиянок по-прежнему велик, но шаг вперед на пьедестале наши соседи тоже сделали уверенный.

МАЙЯ ИЗ «СТИЛЯГ»

Наш единственный синхронист Александр Мальцев на этом чемпионате Европы представил старую произвольную программу «Стиляги», но с новой партнершей — Майей Гурбанбердиевой. Результат тоже остался «старым» — наши убедительно победили. Но Майя после завершения соревнований призналась, что было отнюдь не просто.

— Было сложно вливаться, потому что программа была поставлена на другой спортсменке, — сказала Гурбанбердиева в интервью «Р-Спорт». — На мне она смотрится совершенно иначе. Нужно было находить какие-то свои вещи, которые бы выглядели органично.

Сейчас главная интрига для Мальцева и партнерши состоит даже не в результате — по своему уровню они уже на голову выше ближайших конкурентов из Италии, хотя еще год назад на чемпионате мира проиграли им в технической программе. Вопрос только, когда смешанные дуэты включат все-таки в программу Олимпийских игр. На ближайших Играх в Токио их точно не будет, хотя казалось бы, вопрос равноправия полов сейчас актуален.

Надежда остается на следующую Олимпиаду-2024 в Париже. Мальцев заявил, что готов ждать своей мечты еще шесть лет, и в его самоотверженности сомневаться не приходится. Возраст тоже позволяет не торопиться — сейчас Мальцеву всего 23 года. Да и увеличение числа олимпийских дисциплин в синхронном плавании явно в интересах России. Но международной федерации (FINA), очевидно, нужно искать какие-то иные ходы, чтобы этого добиться.