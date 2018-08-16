«Я уже не единственный, но я — первый». Откровения мужчины-синхрониста
Как живется первопроходцу в этом виде спорта в России?
Как живется первопроходцу в этом виде спорта в России?
Российский синхронист Александр Мальцев на недавнем чемпионате Европы выиграл два золота в миксте вместе с Майей Гурбанбердиевой. В интервью «СЭ» он рассказал, сколько команд сейчас входит в мировую элиту, почему не стоит ждать появления чисто мужских дисциплин и как реагировать, если судьи занижают оценки.
— Смешанные дуэты постепенно перестали быть диковинкой. Как вам кажется, достаточное ли сейчас количество
— С годами, естественно, и число участников, и конкуренция растут. Почти на каждом крупном турнире выстреливает
НУЖНО РАСТИТЬ МОЛОДЫХ СИНХРОНИСТОВ
— В чем сейчас главные проблемы развития этой дисциплины?
— В России все идет немного с запозданием — только через два года после включения микста в программу официальных соревнований у нас начали набирать мальчиков в спортшколы, появились нормативы для них. А ведь в перспективе в синхронном плавании могут появиться дисциплины, где будет больше мужчин — например, смешанные группы. И нужно, чтобы у нас уже подрастали ребята, которые могут попасть в сборную. В той же Японии тренируются целые мужские группы, которые существовали и до 2015 года.
— Вас до сих пор часто называют единственным
— У нас уже есть и юниоры, и совсем маленькие дети, которые начинают заниматься в миксте. Так что я теперь уже не единственный, а первый
— На улицах вас когда стали узнавать?
— Еще на чемпионате мира Казани. Случается, узнают и в Москве, подходят в метро. В
— У вас не так много официальных стартов, хватает ли соревновательной практики?
— Хотелось бы больше выступать в рамках Мировой серии. Там 10 этапов, из которых мы в нынешнем сезоне выступали только на двух. Надеюсь, в следующем году мы будем выезжать на Мировую серию чаще. Ведь чтобы попасть в общий зачет и претендовать, например, на призовые, нужно стартовать как минимум на четырех этапах.
МУЖСКИЕ ДУЭТЫ ВЫГЛЯДЕЛИ БЫ НЕЛЕПО
— Синхронное плавание — очень субъективный вид спорта. Как реагируете, если видите, что арбитр поставил вам не ту оценку, на которую вы рассчитывали?
— Стараемся максимально быстро среагировать и получить ответ от судьи — почему поставлены именно такие баллы. Конечно, такие случаи бывают. В нашем виде спорта большое значение для оценки имеет опыт спортсмена, его имя. Многие атлеты высокого уровня не сразу могут пробиться на самый верх, сначала нужно биться головой об стену, чтобы судьи заметили и поставили на ступеньку выше.
— С этой точки зрения то, что Россия давно считается законодателем мод в синхронном плавании — больше в плюс или в минус для спортсменов?
— Перед крупными соревнованиями всегда обсуждается — нужно менять лидера, да сколько уже можно. Про смешанные дуэты в Казани так прямо открытым текстом говорили. Но когда участники только приезжают, у них есть так называемые тренировки под музыку — когда команда в соревновательном бассейне получает определенное время, чтобы пройти свои программы. Без
— На ваш взгляд, сможет ли
— Мне кажется, соревноваться мужчинам и женщинам между собой вообще неправильно. Критерии у них должны быть другие. Думаю, если
— А, например, чисто мужские дуэты — это полная утопия или вполне определенное будущее?
— Думаю, утопия. Вряд ли они появятся. Как отдельный номер, в программе
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
— Если говорить о глобальной задаче по развитию смешанных дуэтов, то какова она?
— Наша главная цель на международном уровне — олимпийское признание. Для популяризации нашей дисциплины это очень важно.
— Огорчились, когда микст прокатили мимо Токио-2020?
— Не скажу, что сильно, но, конечно, расстроился. Тем более что в программу Олимпийских игр вошло много смешанных дисциплин, и политика МОК сейчас как раз на это направлена.
— Если вдруг это произойдет даже не в Париже в 2024-м, готовы ждать до Лос-Анджелеса-2028?
— Так далеко пока не заглядываю (смеется). Вопрос с Парижем пока ведь еще открыт.