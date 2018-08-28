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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал 44-ю медаль на Азиаде-2018

Казахстанские пловчихи Александра и Екатерина Немич стали бронзовыми призерами на Азиатских играх-2018, проходящих в Джакарте (Индонезия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сестры Немич заняли третье место на соревнованиях дуэтов в синхронном плавании, набрав в сумме 170.8845 балла. Чемпионом в этой дисциплине стал дуэт из Китая (186.5101), а «бронза» досталась японкам (182.3363).

Для Казахстана эта медаль стала 44-й на Азиаде и 29 бронзовой. Также в копилке сборной семь золотых и восемь серебряных наград.

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