Казахстан завоевал 44-ю медаль на Азиаде-2018

Сестры Немич заняли третье место на соревнованиях дуэтов в синхронном плавании, набрав в сумме 170.8845 балла. Чемпионом в этой дисциплине стал дуэт из Китая (186.5101), а «бронза» досталась японкам (182.3363).

Для Казахстана эта медаль стала 44-й на Азиаде и 29 бронзовой. Также в копилке сборной семь золотых и восемь серебряных наград.