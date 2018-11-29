Ромашина вернется к соревнованиям весной 2019 года

Ромашина брала перерыв в карьере в связи с рождением ребенка после Олимпийских игр-2016.

«Планируется выступление на этапе Мировой серии в Казани у дуэта (со Светланой Колесниченко — прим.) и, возможно, соло. Первый старт у дуэта планируется во Франции в самом начале марта», — сообщила Ромашина РИА Новости.