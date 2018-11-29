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14:59 (мск), источник: Р-Спорт

Ромашина вернется к соревнованиям весной 2019 года

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина заявила, что вернется к соревнованиям весной 2019 года.

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Источник: РИА "Новости"

Ромашина брала перерыв в карьере в связи с рождением ребенка после Олимпийских игр-2016.

«Планируется выступление на этапе Мировой серии в Казани у дуэта (со Светланой Колесниченко — прим.) и, возможно, соло. Первый старт у дуэта планируется во Франции в самом начале марта», — сообщила Ромашина РИА Новости.

Ранее почетный секретарь технического комитета Международной федерации плавания (FINA) Ольга Брусникина сообщила РИА Новости, что подтверждено проведение российского этапа Мировой серии в апреле 2019 года в Казани.

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