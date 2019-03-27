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16:40 (мск), источник: ТАСС

Путин ознакомился с работой Центра синхронного плавания и методиками тренировок

МОСКВА, 27 марта /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Совета по развитию физкультуры и спорта посетил Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой в Москве. Глава государства осмотрел сам комплекс и понаблюдал за тренировкой спортсменов.

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Источник: AP 2019

О центре президенту рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «Сейчас первая очередь [центра] сдана — комплекс водного спорта, центр синхронного плавания, в этом году или в начале следующего года мы еще введем вторую очередь, которая будет состоять из двух бассейнов», — пояснил он. Градоначальник добавил, что строительство таких объектов, а также ледовых катков, беговых и велосипедных дорожек позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом.

Руководитель Олимпийского центра — пятикратная олимпийская чемпионка и 13-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анастасия Давыдова прямо у бассейна, где тренировались юные синхронистки, рассказала Путину о том, какие собственные методики применяются во время занятий. В частности, она показала устройства, которые позволяют тренеру задавать ритм для спортсменок под водой или управлять музыкой, звучащей в зале, непосредственно с мобильного телефона.

Путин смог понаблюдать и за самими тренировками, которые проходили как в зале у станка, так и в воде.

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