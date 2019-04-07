Аверина/Васильев стали вторыми в технической программе Мировой серии
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россияне Кристина Аверина и Михаил Васильев завоевали серебро в технической программе в соревнованиях
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россияне Кристина Аверина и Михаил Васильев завоевали серебро в технической программе в соревнованиях
Победили японцы Ацуси Абэ и Юми Адати.
В произвольной программе Аверина и Васильев завоевали бронзу. Лучшими стали итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минисини, Ацуси Абэ и Юми Адати — вторые.