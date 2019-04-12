Объявлен состав сборной России по синхронному плаванию на этап Мировой серии в Казани
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Объявлен состав сборной России по синхронному плаванию на домашний этап Мировой серии, который пройдет в Казани.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Объявлен состав сборной России по синхронному плаванию на домашний этап Мировой серии, который пройдет в Казани.
Соревнования состоятся
С сольной технической программой выступит Светлана Колесниченко, две программы — техническую и произвольную — покажут дуэты Ромашина/Колесниченко и Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева, а также группа, в состав которой вошли Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Алла Шишкина, Варвара Субботина (только техническая), Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Полина Комар, Марина Голядкина, Майя Дорошко (только произвольная), сообщили РИА Новости в Федерации синхронного плавания России.
Для Ромашиной это будут первые соревнования после перерыва в карьере, связанного с рождением ребенка, Шишкина также брала перерыв в карьере после Игр-2016.