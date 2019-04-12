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11:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Объявлен состав сборной России по синхронному плаванию на этап Мировой серии в Казани

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Объявлен состав сборной России по синхронному плаванию на домашний этап Мировой серии, который пройдет в Казани.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования состоятся 19—21 апреля.

С сольной технической программой выступит Светлана Колесниченко, две программы — техническую и произвольную — покажут дуэты Ромашина/Колесниченко и Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева, а также группа, в состав которой вошли Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Алла Шишкина, Варвара Субботина (только техническая), Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Полина Комар, Марина Голядкина, Майя Дорошко (только произвольная), сообщили РИА Новости в Федерации синхронного плавания России.

Для Ромашиной это будут первые соревнования после перерыва в карьере, связанного с рождением ребенка, Шишкина также брала перерыв в карьере после Игр-2016.

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