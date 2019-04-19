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16:26 (мск), источник: ТАСС

Российские синхронистки Колесниченко и Ромашина победили на этапе Мировой серии

ТАСС, 19 апреля. Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли техническую программу среди дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани. Соревнования одновременно являются чемпионатом России.

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Источник: РИА "Новости"

Результат победителей составил 96,1481 балла. Вторыми стали итальянки Линда Черрути и Костанца Ферро (89,8612). Третье место заняли Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (87,7417) из Австрии.

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В рамках чемпионата России серебряными призерами стали Варвара Креопалова и Алена Матвиенко (87,2116), бронза досталась Алисе Голубевой и Яне Пресняковой (83,3785).

Мировая серия по синхронному плаванию состоит из восьми этапов и суперфинала, который пройдет в Будапеште с 14 по 16 июня.

Соревнования в Казани завершатся 21 апреля произвольной программой групп. Следующий этап Мировой серии пройдет в Токио с 27 по 29 апреля.

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