Гурбанбердиева и Мальцев выиграли второе золото этапа Мировой серии
КАЗАНЬ, 20 апр — РИА Новости. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили в произвольной программе
КАЗАНЬ, 20 апр — РИА Новости. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили в произвольной программе
В субботу Гурбанбердиева и Мальцев получили 91,4000 балла, одержав победу на этапе и став чемпионами России. Второе место заняли китайцы Чэн Вэньтао и Ши Хаоюй (84,4333). Тройку призеров замкнули испанцы Фернандо Диас дель Рио и Беатрис Кастано (77,3667).
В чемпионате России серебро досталось Кристине Авериной и Михаилу Васильеву (85,7000). Бронза у Анны Гордеевой и Артура Коршунова (72,7333).