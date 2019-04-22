Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Бернли
Хоккей. НХЛ
23.04
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
23.04
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден НайтсОТ1
Сан-Хосе Шаркс2
Все события
Фоторепортажи
17Первый! Армейцы взяли Кубок Гагарина
13UFC Fight Night в Санкт-Петербурге
18:08 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские синхронистки успешно выступили на этапе мировой серии в Казани

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завоевали четыре награды на этапе мировой серии по синхронному плаванию, который прошел в Казани (Россия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Белорусская команда в технической программе поднялась на вторую ступень пьедестала почета с результатом 83,4736 балла. Золотую медаль завоевали синхронистки из России (95,3411), бронзовую — венгерская сборная (78,4414). Также белорусские спортсменки принесли в копилку сборной серебряную награду в выступлении комбинированной группы (81,8000). Победу в этом виде праздновали российские спортсменки, которых судьи оценили в 92,5333 балла, третьей стала команда Венгрии (79,2667).

В одиночной произвольной программе бронзовую медаль завоевала белоруска Василина Хондошко (86,0667). Ее партнерши по команде в произвольной группе заняли третье место (82,6333). На высшую ступень пьедестала поднялась сборная России (97,9000), на второй позиции разместились испанские синхронистки (87,9000).

Мировая серия по синхронному плаванию состоит из восьми этапов и суперфинала, который пройдет в Будапеште 14—16 июня. Следующий этап состязаний — в Токио 27—29 апреля.

 Рита Дакота сделала пластическую операцию
Вера Брежнева шокировала новым фото
За Англию, Испанию и Италию. Роналду переписал историю футбола
«Мне придется избить Порье»: Хабиб начал раскручивать новый бой
Ковальчук присоединился к сборной России для подготовки к ЧМ
«Асфальтовая болезнь» сорвала бой Емельяненко. Битвы не будет
КХЛ установила рекорд посещаемости матчей в сезоне-2018/19
Россиянка выиграла чемпионат Европы по шахматам
Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь