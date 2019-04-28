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28 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Российские дуэты синхронистов выиграли произвольные программы Мировой серии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские дуэты победили в произвольной программе на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Токио.

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Источник: Спорт РИА Новости

Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко выиграли произвольную программу, набрав 96,8333 балла, японки Юкико Инуи и Мэгуму Ёсида стали вторыми (94,2000), китаянки Тинтин Цзян и Веньвень Цзян — третьи (93,7667).

Микст-дуэт Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев победил с суммой 93,5333 балла итальянцев Матео Фламини и Джорджо Минизини (91,9000), третьими стали японцы Ацуси Абэ и Юми Адати (89,8333).

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