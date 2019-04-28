Российские дуэты синхронистов выиграли произвольные программы Мировой серии
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские дуэты победили в произвольной программе на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Токио.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские дуэты победили в произвольной программе на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Токио.
Светлана Ромашина/Светлана Колесниченко выиграли произвольную программу, набрав 96,8333 балла, японки Юкико Инуи и Мэгуму Ёсида стали вторыми (94,2000), китаянки Тинтин Цзян и Веньвень Цзян — третьи (93,7667).