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10:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийская чемпионка объяснила, почему продала подаренную властями машину

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Алла Шишкина подробно рассказала, почему она продала автомобиль, подаренный ей государством за спортивные заслуги.

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«Не буду скрывать, я продала свою олимпийскую BMW. Причиной послужили несколько факторов: ежегодный автомобильный налог — 60 000 рублей… страховка ОСАГО+КАСКО=150 000 рублей в год, противоугонная спутниковая система — 23 000 рублей ежегодно, обслуживание (ТО) — последнее обошлось мне в 65 000 рублей… Подсчитав все расходы, я сделала вывод, что ежедневно трачу на автомобиль 1100 рублей, даже если не езжу на нём», — написала она на своей странице в Instagram.

Шишкина подчеркнула, что ей «безумно нравился автомобиль», за который она благодарна государству. По ее словам, она с огромным удовольствием ездила на машине три года.

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе сборной России по синхронному плаванию Шишкина выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016). Она также является 11-кратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.

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