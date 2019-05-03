Олимпийская чемпионка объяснила, почему продала подаренную властями машину

«Не буду скрывать, я продала свою олимпийскую BMW. Причиной послужили несколько факторов: ежегодный автомобильный налог — 60 000 рублей… страховка ОСАГО+КАСКО=150 000 рублей в год, противоугонная спутниковая система — 23 000 рублей ежегодно, обслуживание (ТО) — последнее обошлось мне в 65 000 рублей… Подсчитав все расходы, я сделала вывод, что ежедневно трачу на автомобиль 1100 рублей, даже если не езжу на нём», — написала она на своей странице в Instagram.