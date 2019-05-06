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6 мая, источник: Спорт РИА Новости

Гурбанбердиева/Мальцев выиграли произвольную программу этапа Мировой серии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российский дуэт Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев выиграл произвольную программу на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Пекине.

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Источник: Спорт РИА Новости

Россияне одержали победу с результатом 92,9667 балла. Вторыми стали итальянцы Манила Фламини/Джорджо Минизини из Италии (90,3333), третьими — японцы Ацуси Абе/Юми Адати (88,0000).

Ранее Гурбанбердиева и Мальцев стали лучшими в технической программе.

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