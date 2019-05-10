Российские синхронистки победили в технической программе Кубка Европы
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в технической программе Кубка Европы, который стартовал в бассейне «Невская волна» в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в технической программе Кубка Европы, который стартовал в бассейне «Невская волна» в
Россиянки Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина с постановкой «Кадриль» набрали 95,2961 балла. Вторыми стали представительницы сборной Испании — (89,7351), третьими — синхронистки сборной Греции (84,7804).
По сумме двух программ на этом турнире будет разыграна олимпийская путевка в этой дисциплине на Игры-2020.