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10 мая, источник: Спорт РИА Новости

Российские синхронистки победили в технической программе Кубка Европы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию одержала победу в технической программе Кубка Европы, который стартовал в бассейне «Невская волна» в Санкт-Петербурге.

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Россиянки Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Майя Дорошко, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина с постановкой «Кадриль» набрали 95,2961 балла. Вторыми стали представительницы сборной Испании — (89,7351), третьими — синхронистки сборной Греции (84,7804).

По сумме двух программ на этом турнире будет разыграна олимпийская путевка в этой дисциплине на Игры-2020.

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