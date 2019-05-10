Мальцев/Гурбанбердиева не выступят на Кубке Европы в Санкт-Петербурге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российский микст-дуэт Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева не выступит на Кубке Европы по синхронному плаванию в Санкт-Петербурге, сообщила тренер спортсменов Гана Максимова.
Кубок Европы проходит в Санкт-Петербурге в бассейне «Невская волна».
«К сожалению, после этапа Мировой серии в Пекине Майя чувствует себя не лучшим образом, видимо, это инфекция. На Кубке Европы ребята не выступят, но Александр выступит в гала-шоу в последний день», — сказала Максимова РИА Новости.