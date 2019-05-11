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11 мая, источник: Спорт РИА Новости

Ромашина и Колесниченко победили в технической программе на Кубке Европы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в технической программе на Кубке Европы, который проходит в Санкт-Петербурге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ромашина и Колесниченко с программой «Фантастический Токио» набрали в финале 95,3768 балла.

Вторым стал дуэт из Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (91,6143), третье место заняли еще одни представительницы сборной России Варвара Креопалова/Алена Матвиенко (87,7761).

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