Российские синхронистки победили в комбинированной программе на КЕ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию победила в комбинированной программе на Кубке Европы, который проходит в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Сборная России по синхронному плаванию победила в комбинированной программе на Кубке Европы, который проходит в
Основной состав сборной России не выступал в этом виде программы, сосредоточившись на олимпийских дисциплинах.
На старт в этой дисциплине вышла юниорская команда — Антонина Базлова, Ксения Худякова, Екатерина Коссова, Ксения Ладная, Елизавета Минаева, Валерия Нестерова, Олеся Платонова, Полина Соловьева, Софья Титова и Арина Жаворонкова. Россиянки набрали 91,1667 балла. Второй стала команда Италии (86.2333), третьей — команда Израиля (84.0667).
Кубок Европы завершится 12 мая.