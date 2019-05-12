Российские синхронистки выиграли путевку на Олимпийские игры в Токио

Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Дания0
Германия0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Италия0
Швеция1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув0
Манчестер Сити0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли0
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм0
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер0
Челси0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль1
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед0
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон0
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур1
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд0
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак1
Уфа0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн1
Генгам0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория0
Эмполи1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне0
Удинезе3
Футбол. Зарубежный
18:00
Лилль
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
19:00
СПАЛ
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:30
Барселона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Уэска
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Леванте
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Реал
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки2
Тамбов0
Футбол. Зарубежный
13:30
Торино3
Сассуоло2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Великобритания
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Латвия
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
США7
Франция1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Россия5
Австрия0
Футбол. Зарубежный
21:30
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Лион
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
16Жены и подруги хоккеистов сборной России
12Сборная России начала ЧМ с крупной победы, но расслабилась в конце
13:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские синхронистки выиграли путевку на Олимпийские игры в Токио

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Российские синхронистки победили в финале произвольной программы на Кубке Европы в Санкт-Петербурге и завоевали путевку для соревнований групп на Олимпийские игры в Токио.

Наверх

Россиянки — Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Влада Чигирева, Полина Комар, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Варвара Субботина — с постановкой «Шаманы» победили в произвольной программе на Кубке Европы, набрав 97,4000 балла.

Ранее россиянки также выиграли техническую программу. Таким образом, они стали лучшей командой по сумме двух программ и квалифицировались в соревнованиях групп на Олимпиаду в Токио.

Второй в произвольной программе стала команда Испании (91,8667). Третьей — команда Греции (85,5333).

 Карельская красотка, вернувшая форварду 'Спартака' желание забивать
Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам
Золотые футболки, Кубок навечно. Как будут награждать «Зенит»
Отработанный материал: почему Каррера избавился от Глушакова
Лучшим игроком в матче с Австрией признан российский вратарь
Сборная США разгромила Францию и одержала первую победу на ЧМ
Клопп или Пеп? Вице-чемпионы, за которых было обиднее всего
«Спартак» принимает «Уфу» в чемпионате России (трансляция)
Медведева ответила канадцу на предложение выйти за него замуж
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь