Российские синхронистки выиграли путевку на Олимпийские игры в Токио
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Российские синхронистки победили в финале произвольной программы на Кубке Европы в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Российские синхронистки победили в финале произвольной программы на Кубке Европы в
Россиянки — Мария Шурочкина, Марина Голядкина, Алла Шишкина, Влада Чигирева, Полина Комар, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Варвара Субботина — с постановкой «Шаманы» победили в произвольной программе на Кубке Европы, набрав 97,4000 балла.
Ранее россиянки также выиграли техническую программу. Таким образом, они стали лучшей командой по сумме двух программ и квалифицировались в соревнованиях групп на Олимпиаду в Токио.
Второй в произвольной программе стала команда Испании (91,8667). Третьей — команда Греции (85,5333).