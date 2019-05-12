Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали лицензию на ОИ-2020 в дуэтах

Результат российских спортсменок составил 97,4667 балла. Вторыми стали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (93,1667 балла). Замкнули тройку испанки Сара Салдана Лопес и Карбонель Бальестеро (91,5667).
Ранее Колесниченко и Ромашина выиграли техническую программу на Кубке Европы. Таким образом, они стали лучшими по сумме двух программ и завоевали для России путевку на Олимпийские игры в Токио.
Кубок Европы по синхронному плаванию завершится 12 мая произвольной программой среди смешанных пар. Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.