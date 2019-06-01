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1 июня, источник: Спорт РИА Новости

Гурбанбердиева и Мальцев выиграли техническую программу в Барселоне

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в технической программе на соревновании среди микст-дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Барселоне.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне в субботу набрали 90,4055 балла. Второе место заняли американцы Наталия Вега и Билл Мэй (87,5144), замкнули тройку лучших испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (84,9049).

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