Гурбанбердиева и Мальцев выиграли техническую программу в Барселоне
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в технической программе на соревновании среди
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в технической программе на соревновании среди
Россияне в субботу набрали 90,4055 балла. Второе место заняли американцы Наталия Вега и Билл Мэй (87,5144), замкнули тройку лучших испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (84,9049).