Гурбанбердиева и Мальцев выиграли произвольную программу в Барселоне
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в произвольной программе в соревнованиях
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в произвольной программе в соревнованиях
Вторыми стали итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минизини, третьими — испанцы Пау Рибес и Эмма Гарсия. Ранее Гурбанбердиева и Мальцев стали лучшими в технической программе.
Также российская сборная (Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Варвара Субботина) стала первой в произвольной программе в командных соревнованиях.