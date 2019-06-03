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09:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гурбанбердиева и Мальцев выиграли произвольную программу в Барселоне

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в произвольной программе в соревнованиях микст-дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Барселоне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вторыми стали итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минизини, третьими — испанцы Пау Рибес и Эмма Гарсия. Ранее Гурбанбердиева и Мальцев стали лучшими в технической программе.

Также российская сборная (Анастасия Архиповская, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Варвара Субботина) стала первой в произвольной программе в командных соревнованиях.

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