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15 июня, источник: Спорт РИА Новости

Гурбанбердиева и Мальцев выиграли обе программы в Суперфинале Мировой серии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в произвольной и технической программах в соревнованиях микст-дуэтов в Суперфинале Мировой серии по синхронному плаванию в Будапеште.

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Источник: Спорт РИА Новости

В произвольной программе россияне стали первыми с результатом 93,0667 балла. Второе место заняли итальянцы Манила Фламини/Джорджио Минизини (90,8000), третье — японцы Ацуси Абэ/Юми Адати (88,9667).

Гурбанбердиева/Мальцев в технической программе победили с результатом 90,7902 балла. Вторыми стали Абэ и Адати (87,3446), третьими — испанцы Эмма Гарсия/Пау Рибес (84,6330).

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