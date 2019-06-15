Гурбанбердиева и Мальцев выиграли обе программы в Суперфинале Мировой серии
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в произвольной и технической программах в соревнованиях
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в произвольной и технической программах в соревнованиях
В произвольной программе россияне стали первыми с результатом 93,0667 балла. Второе место заняли итальянцы Манила Фламини/Джорджио Минизини (90,8000), третье — японцы Ацуси Абэ/Юми Адати (88,9667).
Гурбанбердиева/Мальцев в технической программе победили с результатом 90,7902 балла. Вторыми стали Абэ и Адати (87,3446), третьими — испанцы Эмма Гарсия/Пау Рибес (84,6330).