Гурбанбердиева и Мальцев выиграли обе программы в Суперфинале Мировой серии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев одержали победу в произвольной и технической программах в соревнованиях микст-дуэтов в Суперфинале Мировой серии по синхронному плаванию в Будапеште.