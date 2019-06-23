Объявлен состав сборной России по синхронному плаванию на чемпионат мира

Как сообщили РИА Новости в Федерации синхронного плавания России, с технической программой соло выступит Светлана Колесниченко, с произвольной — Светлана Ромашина. Колесниченко и Ромашина также будут выступать с технической и произвольной программами в дуэте. Микст-дуэт Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева также будут соревноваться в двух видах программы.