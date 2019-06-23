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23 июня, источник: Спорт РИА Новости

Объявлен состав сборной России по синхронному плаванию на чемпионат мира

МИНСК, 23 июн — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Объявлен состав сборной России по синхронному плаванию на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования состоятся в южнокорейском Кванджу в июле.

Как сообщили РИА Новости в Федерации синхронного плавания России, с технической программой соло выступит Светлана Колесниченко, с произвольной — Светлана Ромашина. Колесниченко и Ромашина также будут выступать с технической и произвольной программами в дуэте. Микст-дуэт Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева также будут соревноваться в двух видах программы.

В составе группы на чемпионат мира по водным видам спорта отправятся Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Полина Комар, Марина Голядкина, Майя Дорошко. На комбинированную программу будет заявлено десять спортсменок, включая Михаэлу Каланчу.

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