Ибрагимов/Терновой победили в синхронных прыжках с вышки на юниорском ЧЕ
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россияне Эмиль Ибрагимов и Руслан Терновой победили в синхронных прыжках в воду с вышки на юниорском чемпионате Европы в Казани.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россияне Эмиль Ибрагимов и Руслан Терновой победили в синхронных прыжках в воду с вышки на юниорском чемпионате Европы в Казани.
Россияне стали первыми с результатом 321,45 балла. Второе место заняли украинцы Олег Сербин/Алексей Середа — 302,88. Тройку лучших замкнули британцы Лукас Томсон/Бенжамин Катмор — 292,29.