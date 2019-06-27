Ибрагимов/Терновой победили в синхронных прыжках с вышки на юниорском ЧЕ

Ибрагимов/Терновой победили в синхронных прыжках с вышки на юниорском ЧЕ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россияне Эмиль Ибрагимов и Руслан Терновой победили в синхронных прыжках в воду с вышки на юниорском чемпионате Европы в Казани.