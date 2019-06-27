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27 июня, источник: Спорт РИА Новости

Ибрагимов/Терновой победили в синхронных прыжках с вышки на юниорском ЧЕ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россияне Эмиль Ибрагимов и Руслан Терновой победили в синхронных прыжках в воду с вышки на юниорском чемпионате Европы в Казани.

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Россияне стали первыми с результатом 321,45 балла. Второе место заняли украинцы Олег Сербин/Алексей Середа — 302,88. Тройку лучших замкнули британцы Лукас Томсон/Бенжамин Катмор — 292,29.

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