Синхронистки Ромашина и Колесниченко в новой программе для ЧМ предстанут в образе пауков

Источник: РИА "Новости"

Синхронистки на чемпионате мира в Южной Корее с 13 по 20 июля разыграют десять комплектов наград, два — в дуэтах (в технической и произвольной программах).

«Успели подготовить новую произвольную программу, в которой они предстанут в образе пауков, — сказала Данченко. — Музыку нам написал Михаил Экимян, за что мы ему говорим огромное спасибо».

«Конечно, перед Олимпиадой это предварительный вариант, мы еще будем ее совершенствовать, но сейчас, к чемпионату мира, она готова. Им должно хватить сил, чтобы воплотить в жизнь сложность и образы», — добавила она.