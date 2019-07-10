Синхронистки Ромашина и Колесниченко в новой программе для ЧМ предстанут в образе пауков

Синхронистки на чемпионате мира в Южной Корее с 13 по 20 июля разыграют десять комплектов наград, два — в дуэтах (в технической и произвольной программах).
«Успели подготовить новую произвольную программу, в которой они предстанут в образе пауков, — сказала Данченко. — Музыку нам написал Михаил Экимян, за что мы ему говорим огромное спасибо».
«Конечно, перед Олимпиадой это предварительный вариант, мы еще будем ее совершенствовать, но сейчас, к чемпионату мира, она готова. Им должно хватить сил, чтобы воплотить в жизнь сложность и образы», — добавила она.
Пятикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира Ромашина в этом сезоне возобновила карьеру после паузы, связанной с рождением ребенка. Колесниченко является олимпийской чемпионкой 2016 года в группе, 13-кратной чемпионкой мира.