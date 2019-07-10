Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Линфилд
Русенборг
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дандолк
Рига
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Слован Бр
Сутьеска
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ференцварош
Лудогорец
11
Футбол. Еврокубки
23:00
Валюр
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Сабуртало
03
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Пяст
11
Футбол. Еврокубки
18:55
Женесс Эш
Тобол Кс
00
Футбол. Еврокубки
18:30
Партизани
Карабах
00
Все события
Фоторепортажи
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
15:43 (мск), источник: ТАСС

Синхронистки Ромашина и Колесниченко в новой программе для ЧМ предстанут в образе пауков

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко к чемпионату мира по водным видам спорта в Кванджу подготовили новую произвольную программу, в которой они предстанут в образе пауков. Об этом ТАСС сообщила тренер дуэта Татьяна Данченко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Синхронистки на чемпионате мира в Южной Корее с 13 по 20 июля разыграют десять комплектов наград, два — в дуэтах (в технической и произвольной программах).

«Успели подготовить новую произвольную программу, в которой они предстанут в образе пауков, — сказала Данченко. — Музыку нам написал Михаил Экимян, за что мы ему говорим огромное спасибо».

«Конечно, перед Олимпиадой это предварительный вариант, мы еще будем ее совершенствовать, но сейчас, к чемпионату мира, она готова. Им должно хватить сил, чтобы воплотить в жизнь сложность и образы», — добавила она.

Пятикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира Ромашина в этом сезоне возобновила карьеру после паузы, связанной с рождением ребенка. Колесниченко является олимпийской чемпионкой 2016 года в группе, 13-кратной чемпионкой мира.

 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Тарасов: В родном «Локомотиве» меня реально послали на три буквы
Спортивный директор «Енисея» уличил Дмитрия Аленичева во лжи
Немецкий футболист перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»
Воробьев поделился эмоциями от своей отставки из сборной России
«Ростов» объявил о подписании нападающего «Локомотива»
«Динамо» подписало контракт с бывшим футболистом «Краснодара»
Гинер будет контролировать материнскую компанию ЦСКА вместо сына
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь