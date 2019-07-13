Тренер Ромашиной считает, что синхронистка может выступать еще 10 лет

Источник: РИА "Новости"

29-летняя Ромашина также является 18-кратной чемпионкой мира, 10-кратной чемпионкой Европы. На чемпионате мира в Южной Корее она может завоевать еще три золотые медали.

«Я считаю, что Светлана еще спокойно может плавать лет десять, — сказала Данченко. — У нее огромный потенциал, и она продолжает добавлять. Она — уникальная спортсменка, штучный товар».

«Мотивация? Я ее ничего не заставляю делать, — добавила тренер. — Я с большим удовольствием тренирую, придумываю новые программы. В этом сезоне у нас много стартов, пришлось изворачиваться: новую программу дуэта мы еще нигде не показывали, а ее надо было нарабатывать с начала сезона, поэтому на одной тренировке приходилось отрабатывать пять программ».