Тренер Ромашиной считает, что синхронистка может выступать еще 10 лет

29-летняя Ромашина также является 18-кратной чемпионкой мира, 10-кратной чемпионкой Европы. На чемпионате мира в Южной Корее она может завоевать еще три золотые медали.
«Я считаю, что Светлана еще спокойно может плавать лет десять, — сказала Данченко. — У нее огромный потенциал, и она продолжает добавлять. Она — уникальная спортсменка, штучный товар».
«Мотивация? Я ее ничего не заставляю делать, — добавила тренер. — Я с большим удовольствием тренирую, придумываю новые программы. В этом сезоне у нас много стартов, пришлось изворачиваться: новую программу дуэта мы еще нигде не показывали, а ее надо было нарабатывать с начала сезона, поэтому на одной тренировке приходилось отрабатывать пять программ».
В субботу Светлана Колесниченко, с которой Ромашина будет выступать в дуэте, принесла сборной России первую золотую медаль на турнире в Южной Корее. Она победила в сольной технической программе.