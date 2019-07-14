Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ в технической программе дуэтов

Источник: РИА "Новости"

Россиянки набрали 95,9010 балла. Второе место заняли китаянки (94,0072), третьими стали украинки (92,5847).

25-летняя Колесниченко является олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях (2016), 15-кратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. 29-летняя Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой, 19-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. В субботу Колесниченко завоевала первую золотую медаль для сборной России, выиграв техническую программу.

Для команды России это вторая золотая медаль на соревнованиях, всего в активе российской сборной две золотые и одна серебряная награда. В субботу в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте вторыми стали россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. В медальном зачете чемпионата лидирует сборная Китая, имея в активе пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды, сборная России идет на втором месте (2−1−0), команда Венгрии — на третьем (1−0−0).